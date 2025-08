di S.F.

Un milione di euro a favore di Amco Spa, 155 mila euro per Atc Servizi Spa in liquidazione e 8.340 euro per il notaio Luigi Filippetti. Queste le somme per le quali il Comune di Terni ha dato il via libera martedì nell’ambito della definizione dei rapporti tra l’ente, Atc e Terni Reti per il trasferimento di proprietà superficiaria dell’aviosuperficie ‘Alvaro Leonardi’.

LA MANOVRA PER LA RIUNIFICAZIONE DELLA PROPRIETÀ DELL’AVIOSUPERFICIE

A firmare è il dirigente al governo del territorio Federico Nannurelli e l’atto non è altro che la mera esecuzione della delibera del consiglio dello scorso 7 luglio, ampiamente trattata nelle ultime settimane. In sintesi c’è l’ok alla decisione a contrarre e allo schema di contratto per la liquidazione della spesa.

2025, L’ESBORSO MILIONARIO DEL COMUNE PER SAN FRANCESCO

DICEMBRE 2021, IL MAXI AFFIDAMENTO A TERNI RETI 2022-2029

«Il trasferimento della proprietà è elemento indispensabile alla Atc Servizi Spa in liquidazione per la conclusione delle procedure di liquidazione», viene ricordato nel documento tecnico. In sintesi è un’operazione per estinguere il diritto di superficie e riunificare la piena proprietà dell’Alvaro Leonardi’ in capo al Comune. Così da «garantire la piena disponibilità dell’aviosuperficie e consentire la prosecuzione dei servizi erogati».