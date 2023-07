Giunta Bandecchi: Bordoni ‘caricata’, Corridore molla turismo e cultura

Un vicesindaco Riccardo Corridore più ‘scarico’ e non di poco. Maggiori ‘compiti’ per l’assessore Michela Bordoni ed il collega Lucio Nichinonni: questo l’esito del primo ‘rimpasto’ di deleghe in seno all’esecutivo Bandecchi a Terni. Confermate le altre. Tutto ciò avviene a quasi due mesi dall’assegnazione originaria di inizio giugno.

2 GIUGNO 2023, LE DELEGHE DELLA GIUNTA BANDECCHI

LA NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Revoche e assegnazioni

A firmare il decreto nel pomeriggio di giovedì è stato il sindaco stesso. «Sono state revocate – spiega il Comune – le deleghe cultura, turismo e eventi valentiniani al vice sindaco Riccardo Corridore e sono state attribuite le medesime deleghe all’assessora Michela Bordoni». Via la delega per Agenda urbana alla stessa Bordoni, va a Lucio Nichinonni. Il risultato è il seguente:

Vicesindaco Riccardo Corridore: coordinamento dell’attività della giunta, rapporti con il consiglio comunale, affari generali, informazione e comunicazione, istituto Briccialdi;

Michela Bordoni: bilancio, finanze, patrimonio, fondi e finanziamenti, cultura, turismo, eventi valentiniani;

Lucio Nichinonni: personale, organizzazione, rapporti con la fondazione Carit e gli altri enti di sussidiarietà, protezione civile, innovazione, ict, digitalizzazione, smart city, agenda urbana.