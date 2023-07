Terni, un giornalista per la direzione sport. Tra i dirigenti c’è chi mira alla Regione

di S.F.

Dalla riorganizzazione dirigenziale alla nomina del direttore generale Claudio Carbone, passando per la revisione del piano esecutivo di gestione all’assegnazione delle risorse umane e finanziarie ai singoli dirigenti. In Comune a Terni le manovre per il ‘restyling’ della macchina amministrativa proseguono ed è curioso vedere come si stiano sistemando le varie pedine. C’è anche chi è pronto a salutare palazzo Spada per andare ‘in comando’ – lo stesso meccanismo tecnico ha coinvolto Emanuela Barbon dal 1° luglio 2022, ora in Veneto in qualità di responsabile territoriale di Treviso/Belluno per l’Inail – in Regione Umbria. Si vedrà se andrà a buon fine.

L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE PER DIREZIONE – LEGGI (.PDF)

Possibile uscita dirigenziale

Le due delibere in questione portano le firme dello stesso dg Carbone, del vicesindaco Riccardo Corridore e dell’assessore al personale Lucio Nichinonni, quest’ultimo coinvolto per l’assenso preventivo alla dirigente dipendente – non citata per nome e cognome nell’atto – per andare in comando in Regione. L’autorizzazione firmata dall’esecutivo Bandecchi avrà validità di tre mesi, dunque fino ad ottobre. In ogni caso, dovesse andare in porto l’operazione, ci sarà una specifico atto della giunta Tesei e le carte saranno formalmente scoperte. Difficile pensare che non sia già tutto instradato e pianificato. Per ora la certezza non c’è.

IL VIA LIBERA PER CARBONE DG

Un funzionario giornalista per sport e politiche giovanili

Capitolo risorse umane e assegnazioni, anche su questo fronte le curiosità non mancano. Esempio? In termini numerici le direzioni più a ‘corto’ sono quelle del patrimonio (dirigente Francesco Saverio Vista), sport e politiche giovanili (Emanuela De Vincenzi) con rispettivamente 10 e 12 ruoli indicati: in quest’ultimo caso risulta inserito anche uno dei due funzionari giornalisti in dotazione organica, con l’altro rimasto agli affari istituzionali/generali/Gabinetto del sindaco. Non è così complicato fare uno più uno dopo ciò che è accaduto di recente. «Per la direzione generale si procederà all’assegnazione delle risorse finanziarie in sede di assestamento di bilancio», viene specificato.

Carbone, avvocati e direzione record

Per quel che concerne il neo dg – i numeri che citiamo sono riportati nel prospetto ufficiale approvato dalla giunta – per la direzione generale ci sono un funzionario amministrativo, uno contabile ed un operatore esperto amministrativo. Carbone tuttavia può contare anche su 39 persone nell’ambito della direzione risorse umane/economiche tributarie: in questo caso ci sono cinque funzionari amministrativi ‘arruolati’. Il dato più alto spetta tuttavia alla direzione istruzione/cultura/welfare/eventi valentiniani/altri eventi/turismo (palla in mano a Donatella Accardo) con ben 124 dipendenti riportati nello schema, la maggior parte dei quali riguardanti gli istruttori educativi (39) ed i funzionari assistenti sociali (22). ‘Peso’ alto anche per Cataldo Renato Bernocco agli affari istituzionali/generali e Gabinetto del sindaco: si tocca quota 78 con all’attivo 18 funzionari amministrativi, i due avvocati ed il già citato giornalista. L’assegnazione del personale costituente la dotazione organica con la nuova macrostruttura è servita.