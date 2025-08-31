di S.F.

Un settembre con ‘rimpastino’ dirigenziale a palazzo Spada? I rumours – nonostante gli svariati cambiamenti nell’ultimo biennio – girano da un po’ ed ora a confermarli è direttamente chi prende le decisioni in merito, vale a dire il sindaco Stefano Bandecchi.

LA RIORGANIZZAZIONE DEL SETTEMBRE 2024

In realtà arriva un’iniziale smentita: «Le hanno detto qualcosa di falso, in AP non ci sarà nessun cambiamento politico», precisa il primo cittadino in avvio pensando che la questione fosse in relazione alla giunta comunale. Tuttavia il focus è sulla partita tecnico-dirigenziale. La storia in questo caso è diversa: «Sì, ci saranno dei piccoli aggiustamenti perché ci sono delle cose che non mi danno soddisfazione. Ci sarà una sorta di revisione di tutta la spesa». Ovvero?

«NON BASTANO I GENERALI SE NON SI HANNO I SOLDATI»

Per Bandecchi «politicamente ho fatto tutto ciò che dovevo fare ed i dirigenti hanno in mano la pallina. Ho comprato i macchinari, tonnellate di asfalto e detto cosa va fatto, non è che devo andare anche ad asfaltare no?» Si vedrà. In ogni caso alcune modifiche sono in arrivo: «Un piccolo rimpasto ci sarà perché alcuni hanno troppo lavoro e altri troppo poco. Ho dato disposizione. Sono stati spesi troppi soldi e male».

FEBBRAIO 2024, UN’ALTRA DIREZIONE

LA RIORGANIZZAZIONE DI FINE 2023

Citati in particolar modo due dirigenti: «Nannurelli ha troppe cose e si è fatto carico di una serie di impegni. La Marcucci è un’altra ‘caricata’, gli volevamo dare un’altra cosa ma non si può fare. E ha personale e bilancio, richiederebbero due dirigenti». La sensazione è che, di conseguenza, potrebbero esserci degli ‘spacchettamenti’ ed una sorta di riequilibrio. Non resta che attendere. Nel contempo c’è chi ha rimesso mano alla propria micro-organizzazione interna per via di assegnazioni altrove, conferme del personale Pnrr, dimissioni, concessioni di aspettativa e pensionamenti in arrivo (un paio abbastanza rilevanti): si tratta della direzione governo del territorio, che ha in mano 69 funzioni/competenze.