Comune Terni, altra riorganizzazione in vista: 12 direzioni e polizia Locale a sé

di S.F.

Non si ha molta pace in Comune a Terni. D’altronde rimettere mano per la terza volta alla macro-struttura nel giro di un semestre è indice che, evidentemente, per un motivo o per l’altro la quadra è ancora da trovare: pronto l’ulteriore nuovo riassetto organizzativo con ben dodici direzioni rispetto alla situazione attuale.

IL RIASSETTO DI SETTEMBRE

DAL 7 DICEMBRE OUT LA DIRIGENTE DE VINCENZI

Via l’area operativa complessa

Allo stato attuale – poi magari le cose cambieranno ulteriormente – dalla bozza di macrostruttura emerge che c’è un aumento delle direzioni a causa di alcune divisioni/scorpori. In primis non appare più l’area operativa complessa diretta dal direttore generale Claudio Carbone: vengono create la direzione risorse umane e, a sé, l’ufficio unico delle entrate comunali. Novità anche per quel che concerne la polizia Locale che, se dovesse andare in porto l’idea elaborata dagli uffici per il nuovo modello organizzativo, avrà la direzione a sé. E la mobilità? Insieme alla protezione civile.

IL RIASSETTO DI LUGLIO

A MARZO 2024 UN POSSIBILE RIENTRO DIRIGENZIALE

Gli accorpamenti

Il patrimonio viene accorpato alla direzione lavori pubblici/manutenzioni, il welfare resta da solo e sport/politiche giovanili finiscono nella stessa area dell’istruzione. Nessuna novità in vista per i dirigenti Paolo Grigioni (sviluppo economico/ambiente), Grazia Marcucci (attività finanziarie/governo societario), Claudio Bedini (pianificazione territoriale/edilizia privata), Cataldo Renato Bernocco (affari istituzionali-generali/Gabinetto del sindaco) e Andrea Zaccone (servizi digitali/innovazione/cultura/eventi valentiniani/turismo). Per gli altri è da vedere. La sensazione è che a stretto giro qualche incremento (ma sul piano triennale il numero dei dirigenti è fissato a 10) a livello dirigenziale potrebbe esserci, anche con un 110.