Comune Terni, coordinatori contabili: via libera anche per Federico Teodori

Non uno – il concorso era in teoria per una singola posizione, almeno seguendo gli atti formali – ma due rinforzi a tempo indeterminato per il Comune di Terni per quel che concerne i coordinatori contabili di categoria D. Insieme a Fiorenza Pagliari, vincitrice della procedura, entra in pianta stabile in organico anche il secondo in graduatoria: si tratta di Federico Teodori. Ciò a partire da giovedì 15 dicembre. Per ora non risulta pubblicata la lista – si conoscono gli idonei al momento – per i sette istruttori amministrativi contabili di categoria C. L’iter è seguito dal dirigente al personale Francesco Saverio Vista.

L’ESITO DELL’ORALE DEL 18 NOVEMBRE: 9 IDONEI