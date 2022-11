Comune Terni, chiuso il concorso per un unico coordinatore contabile: 9 idonei

di S.F.

Prova orale nella ‘tana’ della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci e concorso chiuso. È in arrivo la graduatoria finale del concorso del Comune di Terni per l’assunzione di un unico coordinatore contabile – categoria D – a tempo pieno ed indeterminato: in ballo erano rimasti tredici candidati rimasti dopo lo scritto al Cmm dello scorso 27 ottobre, ora gli idonei definitivi in seguito allo step conclusivo a palazzo Pierfelici di venerdì sono in nove.

I nove idonei per la graduatoria – in ordine di voto conseguito all’orale, ma nella valutazione come sempre ci sono da considerare anche gli scritti ed i titoli – sono Fiorenza Pagliari (30), Federico Teodori (25), Roberto Pettorossi (25), Valeria Ferraldeschi (24), Mattia Dottori (22), Vanessa Lucentini (21), Daniele Liti (21), Alessandra Pascale (21) e Francesca Masciopinto (21). Niente da fare per gli altri quattro candidati che avevano superato lo scritto. A livello di titoli il miglior punteggio è della Lucentini (6,04), seguita da Teodori (4,60). Tutti giudicati dalla commissione esaminatrice composta dalla stessa Marcucci, dalla dirigente agli affari istituzionali Emanuela De Vincenzi e da Luca Santoni di Arpam, tuttora ‘bloccato’ in terra anconetana dopo aver vinto la procedura per la sostituzione di Emanuela Barbon. Con loro Andrea Giuseppe Stentella in qualità di segretario. Ultime verifiche e via libera dietro l’angolo. Nel contempo sono scattati gli orali per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato (si fa al Cmm in questo caso) di sette istruttori contabili di categoria C.