Terni, indennità di posizione/risultato da 46 mila euro per il segretario generale

di S.F.

Il capitolo di bilancio è stato creato appositamente in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2023/2025 e ora su questo fronte c’è una – logica – conseguenza contabile. Il Comune di Terni – l’atto è entrato nei flussi interni a fine giugno, quando ancora non c’era la nuova macrostruttura – ha dato il via libera all’indennità di posizione e risultato del segretario generale per l’anno 2023: vale quasi 50 mila euro.

L’impegno di spesa

Siamo nell’ambito delle retribuzioni del personale – deve ancora essere pubblicato il dato 2022 su tutti i premi – e questo non è altro che l’impegno/accertamento di spesa 2023 per il segretario generale. In questo caso due perché, come noto, a palazzo Spada è entrata in azione da pochi giorni Iole Tommasini al posto di Noemi Spagna Musso. Cifra? Si parla di 46.530 euro.