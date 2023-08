Terni, indennità di fine mandato per l’ex sindaco Leonardo Latini: 31 mila euro

di S.F.

Il suo ruolo da sindaco è terminato formalmente a fine maggio, tuttavia per l’ex primo cittadino di Terni Leonardo Latini ci sono ancora atti amministrativi – come previsto dalla normativa d’altronde, in questo caso l’origine di tutto è la legge 265/1999 – che lo riguardano. Esempio? L’indennità di fine mandato pari ad una retribuzione mensile per ciascun anno di attività a palazzo Spada. Sono oltre 30 mila euro lordi come determinato dal dirigente agli affari istituzionali Cataldo Renato Bernocco.

L’impegno di spesa

Di mezzo ci sono anche il decreto ministeriale 119 dell’aprile 2000 e quello legislativo 267 dell’agosto 2000 che, tra l’altro, ha abrogato la norma citata sopra. Ma, al contempo, ne ha ribadito il contenuto in un altro articolo. La serie di calcoli – da ricordare che nel corso del tempo le indennità di sindaco e assessori sono aumentare, dal 1° gennaio 2024 ci sarà un altro aumento – ha portato la cifra complessiva per Latini a quota 31.037 euro lordi per il periodo dal 26 giugno 2018 al 30 maggio 2023. C’è l’impegno di spesa sul bilancio previsionale 2023/2025.