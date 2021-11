Comune Terni, la dirigente Marcucci in Arpal Puglia

di S.F.

Non è un mistero che l’obiettivo era ottenere l’aspettativa per assumere l’incarico di dirigente all’Arpal Puglia. La cosa – per ora – non è andata a buon fine perché il Comune non è riuscito a trovare una soluzione per la sostituzione, ma comunque per la dirigente alle attività finanziarie di palazzo Spada è in arrivo una novità legata al suo territorio d’origine: il via libera all’utilizzo temporaneo a ‘scavalco condiviso’ proprio con l’Agenzia regionale delle politiche attive del lavoro con sede in viale Corigliano, a Bari.

Semaforo verde

In senso assoluto per la Marcucci, originaria di San Giovanni Rotondo, si tratta di un bis. Come noto arrivò a Terni il 15 settembre 2020 con la stessa modalità attraverso una convenzione con la Provincia di Rieti per lo ‘scavaldo convidiso’. In estrema sintesi la dirigente alle attività finanziarie potrà operare un giorno a settimana per due mesi anche con Arpal Puglia: la normativa infatti prevede l’impiego di personale di altre amministrazioni pubbliche per un determinato periodo con ripartizione degli oneri sulla base dell’utilizzo effettivo.