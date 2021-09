Comune Terni, la dirigente Marcucci più vicina ai saluti

di S.F.

Una richiesta di aspettativa per assumere un incarico in un altro ente nella sua terra, vale a dire la Puglia essendo originaria di San Giovanni Rotondo. D’altronde la possibilità di tornare nella sua regione si è concretizzata: il passo formale è stato fatto nello scorso weekend e riguarda una delle dirigenti più rilevanti – considerata la direzione – del Comune di Terni, Grazia Marcucci, giunta ufficialmente a capo delle attività finanziarie di palazzo Spada il 15 settembre 2020 in ‘scavalco’ condiviso con la Provincia di Rieti. Salvo sorprese dunque a stretto giro l’amministrazione sarà costretta a trovare – in questo caso non c’è possibilità di scorrimento della graduatoria del concorso 2019, vinto dal suo predecessore Claudio Carbone, tecnicamente non sono dimissioni – una soluzione. Di certo non c’è troppa ‘pace’ a palazzo Pierfelici come testimoniano i due recenti ‘sos’ inviati proprio da chi ha diretto il lavoro nell’ultimo biennio: evidentemente c’è più di qualcosa da sistemare e non solo per ciò che attiene al personale a disposizione. Fatto sta che senza la sua firma si blocca tutto, incassi e mandati di pagamento: «La stimo molto, ma non passa dalla mia volontà la sua permanenza», le parole dell’assessore al bilancio Orlando Masselli in merito. Argomento ‘caldo’ per la direzione del personale.

