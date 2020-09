Terni, Marcucci alle attività finanziarie in ‘scavalco condiviso’

di S.F.

Tempo di sostituzioni in Comune a Terni. E non è un cambio di discreta rilevanza tenendo in considerazione le varie attività in corso per il dissesto finanziario e la programmazione: è giunto il momento dell’ingresso a palazzo Spada – in via informale è già accaduto diverse volte nelle scorse settimane – di Grazia Marcucci, dal 15 settembre neo dirigente alle attività finanziarie. Come noto l’avvicendamento con Claudio Carbone arriva dopo le dimissioni presentate da quest’ultimo a pochi mesi – attivo da dicembre – dalla vittoria nel concorso pubblico: ci sarà con la formula dell’utilizzo temporaneo a ‘scavalco condiviso’. Di mezzo c’è la Provincia di Rieti.

La particolarità

In sostanza c’è bisogno di una convenzione tra il Comune di Terni e la Provincia di Rieti per consentire alla Marcucci di poter operare anche per palazzo Spada. La 45enne originaria di San Giovanni Rotonda sarà ‘condivisa’ dai due enti locali nella prima fase: è infatti possibile utilizzare personale di altre amministrazioni pubbliche per un determinato periodo e per una parte del tempo di quota d’obbligo. Si definisce inoltre la ripartizione degli oneri finanziari rapportate all’impiego effettivo.

In cosa si traduce

Il soggetto ‘titolare’ del contratto diventerà il Comune di Terni, tuttavia la convenzione stipulata permetterà alla neo dirigente di continuare a svolgere l’attività anche per la Provincia di Rieti: una volta a settimana – il venerdì – fino a dicembre per concludere alcune partite aperte. Nel contempo si è ancora in attesa della prova orale per l’ultimo concorso dirigenziale da completare, quello riguardante l’istruzione-cultura.