Comune Terni, niente rientro dirigenziale per l’ufficio unico delle entrate

Dirigente al ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Per la precisione al provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia. Il Comune di Terni dà l’autorizzazione per il ‘comando’ triennale al nord Italia e allora succede che salta un rientro in città per un’attuale titolare di incarico dirigenziale in aspettativa: si tratta di Emanuela Barbon che, da ultimo modello organizzativo approvato il 22 dicembre scorso, era destinata dal 10 marzo all’ufficio unico delle entrate. Non andrà così. Il via libera dell’esecutivo Bandecchi è arrivato nella giunta di giovedì pomeriggio e ora, di conseguenza, il direttore generale Claudio Carbone – al momento è lui ad interim ad occuparsi del mondo tributario dell’ente – dovrà forse rivedere i piani per l’ennesima volta. Il responsabile del procedimento è l’elevata qualificazione della direzione risorse umane, Luca Sbordoni. Firma lo stesso sindaco e la dirigente al personale Grazia Marcucci.