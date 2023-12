Comune Terni, nuovo ‘giro’ dirigenziale: ci sono tre interim, Marcucci al personale

di S.F.

Nuova macrostruttura approvata a ridosso del Natale (22 dicembre), la terza da luglio, e allora ecco i nuovi m0vimenti dirigenziali in Comune a Terni. Come di consueto c’è chi scende e chi sale, le novità non mancano. Difficile immaginare che non ci saranno ulteriori aggiustamenti in primavera considerando i tre interim.

SI RICAMBIA PER LA 3° VOLTA: 12 DIREZIONI, VIA L’AREA OPERATIVA COMPLESSA

IL RIASSETTO DI LUGLIO

Le novità: personale e ufficio unico delle entrate

Chi ‘sale’ di livello – quantomeno se si parla di impegni, di mezzo c’è anche la contrattazione decentrata – è la dirigente alle attività finanziarie e governo societario Grazia Marcucci che, dal 1° gennaio 2024, si prenderà ad interim anche le risorse umane, finora gestite direttamente dal direttore generale Claudio Carbone. Come noto da ora sparisce l’area operativa complessa con la creazione della singola direzione per il personale. Il dg ciociaro si ‘libererà’ inoltre dell’ufficio unico delle entrate dal 10 marzo 2024: in quella data terminerà il suo interim e, salvo sorprese, a capo della direzione ci sarà la rientrante Emanuela Barbon. Si scaricherà un bel po’.

IL RIASSETTO DI SETTEMBRE

DAL 7 DICEMBRE OUT LA DIRIGENTE DE VINCENZI

Sport, istruzione, politiche giovanili ed altri interim

Il patrimonio è stato ‘inglobato’ a lavori pubblici/manutenzioni (tutto in mano a Piero Giorgini) e di conseguenza per Francesco Saverio Vista c’è la direzione sport, politiche giovanili e istruzione. Altro interim coinvolge il dirigente all’urbanistica Claudio Bedini che, dal 1° gennaio, si prenderà anche la neo direzione mobilità/protezione civile; Gioconda Sassi e Donatella Accardo si terranno rispettivamente ‘solo’ la polizia Locale e il welfare. Per il resto non ci sono particolari novità: si prosegue con Cataldo Renato Bernocco (affari istituzionali/generali – Gabinetto del sindaco), Andrea Zaccone (servizi digitali, innovazione, cultura, eventi valentiniani, turismo) e Paolo Grigioni (ambiente e sviluppo economico) nelle altre caselle. Per Carbone, come detto, c’è l’interim a capo dell’ufficio unico delle entrate fino a marzo. Ad attuare il decreto con definizione degli indici/pesature e assegnazione delle risorse umane alle direzione sarà la Marcucci.