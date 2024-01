Comune Terni, sostituzione dirigenti: ‘via’ (per ora) l’ufficio unico delle entrate

di S.F.

Nuovo modello organizzativo e riassetto in Comune a Terni, tempo di ulteriori firme per il sindaco Stefano Bandecchi. Protocollato in giornata un altro decreto – usuale ovviamente in questi casi -, quello legato alla sostituzione dei dirigenti in caso di assenza e/o impedimento temporaneo: niente di particolare in realtà, ma non manca una curiosità. Nell’elenco manca una delle nuove direzioni create a fine 2023, l’ufficio unico delle entrate. Evidentemente ci si metterà mano dal 10 marzo in avanti quando, salvo sorprese, ci sarà il rientro della dirigente interessata. Fino ad allora, come noto, resta in mano al dg Claudio Carbone. «Si rende necessario, al fine di garantire la funzionalità dei servizi, prevedere un regime di sostituzione automatica dei dirigenti», viene specificato. È solo per le prerogative esclusive e non delegabili ai titolari di posizione organizzativa. Tra le scelte da segnalare Paolo Grigioni come ‘vice’ principale di Gioconda Sassi per la polizia Locale, Andrea Zaccone primo sostituto di Grazia Marcucci al bilancio e quest’ultima sostituta principe per Donatella Accardo al welfare.