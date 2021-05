Con l’auto in panne e in stato confusionale a Ponte Le Cave: 50enne messo in salvo

Tutto è iniziato sabato mattina, quando l’auto gli si è fermata, in panne e a rischio incendio, in via Eroi dell’Aria, a Terni. L’uomo al volante del mezzo – un 47enne originario di Castellammare di Stabia (Napoli) – è stato soccorso dagli agenti della polizia Locale della I sezione territoriale ‘Borgo Rivo’ e presto si è capito che aveva dei seri problemi. Dopo la messa in sicurezza del veicolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco, gli agenti della Locale si sono occupati del 50enne, in collaborazione con i colleghi della squadra Volante. Nel giro di poco, attraverso le informazioni raccolte presso i carabinieri stabiesi, hanno scoperto che si era allontanato di casa da un paio di giorni, girovagando e quindi finendo a Terni. Prima hanno contattato i familiari dell’uomo per rassicurarli, poi, dato il suo forte stato di agitazione, unito al fatto che fosse particolarmente disorientato e smarrito, è stato chiesto l’intervento del 118. Tutt’altro che semplice convincerlo ad affidarsi alle cure dei sanitari, viste le sue condizioni. Ma alla fine, dopo essere riusciti – con fatica – ad instaurare con lui un dialogo, conquistandone la fiducia, gli agenti della polizia Locale ternana lo hanno convinto a recarsi in ospedale. Lo hanno così accompagnato al pronto soccorso del ‘Santa Maria’ per le cure del caso, mettendolo definitivamente al sicuro.

