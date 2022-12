Con l’auto nel torrente: per salvarsi sale sul tettino

Incidente stradale nella prima mattinata di venerdì – intorno alle ore 8.30 – a Casco dell’Acqua (Trevi) dove un’autovettura è finita nel torrente Teverone dopo che il conducente ne ha perso il controllo. Quest’ultimo si è messo in salvo salendo sul tettino della vettura e poi sono giunti sul posto i soccorsi dei vigili del fuoco di Foligno che hanno ‘completato l’opera’. Presente anche personale del 118 per le cure del caso. I pompieri, per rimuovere l’auto dal corso d’acqua, hanno dovuto fare ricorso all’autogrù della centrale di Perugia.

