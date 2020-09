Teatro Verdi Terni, chiusi i lavori della commissione

di S.F.

Francesco Cellini, Emanuele Morezzi, Simone Monotti, Donatella Cavezzali ed Emanuela De Vincenzi. Il loro lavoro è terminato e ora si può procedere all’atto definitivo: la commissione di concorso per il progetto di ristrutturazione del teatro ‘Verdi’ di Terni ha stilato la graduatoria dei cinque finalisti – tutto anonimo al momento, poi ci sarà la decriptazione degli elaborati – e con un mese di anticipo rispetto alle previsioni è stata fissata la data per la pubblicazione. Martedì mattina è previsto un appuntamento per la presentazione dei lavori e dei vincitori. In origine era stato programmato per il 19 ottobre.

La chiusura



La commissione si è occupata di giudicare gli aspetti tecnici ed architettonici delle proposte (da ricordare che si tratta di un concorso di progettazione a due fasi per il primo stralcio funzionale da 4,6 milioni di euro, la stima per l’intervento complessivo è da oltre 12 milioni), mentre ad occuparsi della parte amministrativa – il Rup è Mauro Cinti – è il Comune. L’apertura ufficiale ci sarà dunque martedì mattina al Caos, poi seguiranno i vari passaggi per arrivare alla progettazione esecutiva.

