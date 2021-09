Confindustria Umbria, c’è Briziarelli per il post Alunni

Il 48enne presidente di FBM S.p.A. Vincenzo Briziarelli. È lui il candidato alla presidenza di Confindustria Umbria designato all’unanimità dal consiglio generale per il post Antonio Alunni: la consultazione c’è stata martedì con la conduzione di una commissione di ‘saggi’ composta da tre past president quali Antonio Campani (Saci), Carlo Colaiacovo (Colacem) e Bruno Urbani (Urbani Tartufi).

La votazione a novembre

L’assemblea annuale di Confindustria Umbria si terrà il 2 novembre: sarà in quell’occasione che ci sarà la votazione per il presidente designato, il vice e per il programma di attività per il biennio 2021-2023. Il numero uno della Fornaci Briziarelli Marsciano è nato a Perugia il 15 aprile 1973.