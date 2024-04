Consorzio di bonifica Tevere-Nera: fra Terni e Narni tanti interventi

Pubbliredazionale

Tanti i cantieri avviati dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera per intervenire in modo deciso sulla prevenzione del rischio idrogeologico. Un territorio manutentato è infatti più sicuro e maggiormente praticabile, anche a vantaggio della promozione turistica.

Girando per Terni sono ben visibili i lavori in corso sul fiume Nera. Dal 10 aprile i mezzi del Consorzio stanno intervenendo per il ripristino e la sistemazione della cosiddetta ‘officiosità idraulica’ del fiume Nera. Attività, tra le altre, legate alla rimozione di tronchi caduti, abbattimento di altri pericolanti, ripulitura delle sponde e dell’alveo. Il personale dell’ente è all’opera per la consueta manutenzione degli argini dello stesso fiume, in particolare nel tratto compreso tra ponte Allende e il ponte della ferrovia Terni-L’Aquila, così come nel tratto tra via Vanzetti ed il ponte di collegamento tra la superstrada E45 e la ‘Marattana’. I lavori illustrati interesseranno non solo il fiume Nera, ma anche alcuni affluenti. Nell’ambito dei finanziamenti PNRR, il Consorzio di Bonifica Tevere Nera sta eseguendo, in appalto, interventi di innalzamento degli argini del fiume Nera, mediante soletta in cemento armato e terra armata, nel tratto compreso tra ponte Allende ed il ponte della ferrovia Terni-L’Aquila, per questo motivo i cittadini, momentaneamente, non devono frequentare le aree cantierizzate.

Gli interventi del PNRR riguarderanno anche l’affluente Calamone nel territorio comunale di Narni, per il quale sono previsti lavori di rispristino dell’officiosità idraulica. L’importo complessivo del finanziamento regionale è pari a 600 mila euro. Importantissime anche le attività che partiranno per la realizzazione di una ‘vasca di laminazione’ in strada del Cerqueto. Il progetto è di rilevante importanza per la mitigazione del rischio idraulico del bacino del fosso Rivo nel comune di Terni che, come noto, è un’area ad elevato rischio idraulico. Si evidenzia che questo è un primo intervento e che ne dovranno seguire altri. La vasca avrà il compito di contenere l’acqua e rilasciarla gradualmente sul fosso Rivo. E’ stata completata la procedura di affidamento mediante appalto integrato e a breve sarà sottoscritto il contratto con l’impresa affidataria. I lavori inizieranno durante l’estate. L’importo complessivo del finanziamento, a valere sui fondi PNRR, è di 2 milioni e 300 mila euro.

Un terzo fronte di interventi del Consorzio di Bonifica Tevere Nera riguarda il progetto della ‘Ciclovia e trekking del fiume Nera’. Si tratta di un collegamento tra la città e la Cascata delle Marmore di rilevante interesse naturalistico che appassionerà gli amanti del trekking e della bicicletta. È in corso la fase di affidamento del progetto esecutivo e degli interventi. L’importo complessivo del finanziamento è pari a 6 milioni di euro.

