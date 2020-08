Consorzio Tevere-Nera «No a cittadini di serie A e B»

della Lega Umbria

Oggi in Umbria esiste una fiscalità a due velocità. Con le prossime elezioni consortili dell’Ente di Bonifica Tevere Nera, che avranno luogo il 20 settembre, la Lega Umbria darà un chiaro segnale di discontinuità che possa permettere a tutti i contribuenti di essere equiparati a fronte dei servizi ricevuti.

Nel nostro territorio non possono esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B: i primi ricevono servizi di bonifica e regimentazione/pulitura fossi per il tramite della fiscalità generale, a cui tutti noi umbri partecipiamo; i secondi, oltre a contribuire, come ovvio, alla fiscalità generale, pagano un’ulteriore tassa per ottenere gli stessi servizi di cui godono i precedenti.

La Lega Umbria, come più volte espresso dai vertici del partito e ribadito attraverso azioni mirate in questi mesi di governo regionale, vuole dare segnali che vadano incontro a questa stortura normativa, equiparando tutto il territorio sotto un unico e comune sistema fiscale.

Fin dalla campagna elettorale, che ha portato il nostro partito a governare la Regione, la scelta di alcuni candidati e dirigenti di partito che conducono da anni questa battaglia, è andata nella direzione di cambiare il prima possibile uno status quo irragionevole e ingiustificato.

La Lega Umbria sarà vicino a chiunque proporrà candidature in discontinuità con le passate gestioni del Consorzio che possano portare ad una nuova fase di rilancio dell’azione territoriale dell’Ente ed al superamento del pagamento della tassa.