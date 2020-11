Consorzio Tevere-Nera: Manni presidente e Malvetani vice

Massimo Manni presidente e Giuseppe Malvetani vice. Il consiglio di amministrazione del Consorzio di bonifica Tevere-Nera, recentemente eletto, si è insediato lunedi e contestualmente ha eletto i propri vertici per il prossimi quinquennio. Continuità quindi, con Manni, e novità, con la figura di Malvetani, presidente della sezione ternana di Confagricoltura Umbria e sindaco di Stroncone.

«Tanti progetti»

«Quello che ho l’onore di presiedere – afferma Manni – è un ente che punta alla tutela ed allo sviluppo del territorio. Siamo impegnati in molto progetti che nel corso del 2021 verranno presentati come esecutivi per richiedere i relativi finanziamenti. Fra questi c’è senz’altro la messa in sicurezza del territorio e il potenziamento dei servizi di irrigazione, in provincia di Terni come in quella di Viterbo. In questo senso siamo decisamente attivi in favore dello sviluppo delle imprese in generale e di quelle agricole in particolare».