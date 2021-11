Controlli su 2 cantieri del bonus 110%: 4 denunce e sanzioni

Controlli su due cantieri – per un totale di sei ditte e undici dipendenti – nel comprensorio di Città di Castello, da parte dei carabinieri delle stazioni di Trestina, Santa Maria Tiberina, del Nucleo ispettorato del lavoro di Perugia e con l’ispettorato territoriale del lavoro. Sotto la lente, gli interventi in corso su alcune unità abitative, oggetto di efficientamento energetico in relazione al bonus 110%.

Denunce e sanzioni

«Al termine di una lunga serie di verifiche che hanno comportato il puntuale esame di tutte le posizioni dei lavoratori – spiega l’Arma -, il controllo della documentazione in possesso delle ditte, il riscontro delle varie autorizzazioni presso gli uffici competenti ma soprattutto la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavoratori, quattro responsabili delle aziende operanti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per le ipotesi di violazioni della normativa in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento ai ponteggi presenti. Sono state elevate ammende per un totale di 5.682 euro. Inoltre – proseguono i carabinieri – nell’ambito delle precauzioni da rispettare a causa della pandemia da Covid-19, in un caso si è proceduto al sequestro del cantiere per 5 giorni, con intimazione a porre in essere tutte le prescrizioni previste».