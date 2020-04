Vanno nella seconda casa in Umbria: bloccati, in isolamento

Gli spostamenti per andare verso le ‘seconde case’ in zone lontane dal proprio territorio. Uno dei timori principali per il weekend di Pasqua ed un caso ha riguardato il territorio umbro: una coppia romana è stata bloccata dai carabinieri della stazione di Montegabbione, dove – nonostante i divieti il contenimento del coronavirus – si sono recati sabato. Passo falso.

In isolamento volontario



I due – non sono positivi – sono stati intercettati dai militari: ovviamente non avevano un giustificato motivo per il viaggio, l’obiettivo era solo il raggiungimento dell’abitazione di villeggiatura. Risultato? Sanzionati per l’infrazione e ordine di isolamento volontario da parte del sindaco Fabio Roncella previo accordo con l’Usl Umbria 2. Da segnalare che nel piccolo comune del Ternano non si registrano casi di contagio.