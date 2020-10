Ruba birre e patatine in un supermercato: minorenne nei guai

Si sono ritrovati in piena notte in un giardino pubblico per vantarsi di un furto – birre, altre bevande e confezioni di patatine in particolar modo – compiuto da poco. Peccato per loro che un cittadino aveva sentito il gruppo di ragazzi parlarne segnalando il tutto alla polizia di Stato: a finire nei guai un minorenne italiano dopo l’intervento del personale della squadra Volante.

La storia da piazzare sui social

Uno dei giovani aveva in mente di realizzare una ‘storia’ su Instagram per raccontare del furto. Il cittadino ha fatto presente alla polizia – prima di ascoltare il discorso dei protagonisti – di aver sentito il rumore di vetri infranti e schiamazzi provenire da una zona poco distante rispetto ai giardini, in zona corcianese: è qui che una persona era stata vista all’interno di un supermercato impossessarsi di diversa merce senza pagarla.

Tentativo di fuga

Gli agenti hanno avvicinato i ragazzi e quest’ultimi, appena notata la polizia, sono andati in fuga. Tuttavia per uno di loro non c’è stato tempo: è stato bloccato e denunciato per furto aggravato. Parte della refurtiva, poi riconsegnata, stata ritrovata nell’area di bivacco dei ragazzi.