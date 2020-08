Cordoglio a Terni per la scomparsa di una 18enne

Profondo cordoglio ha destato in città la notizia della scomparsa di una ragazza di appena 18 anni, Giulia Chiari, avvenuta giovedì a Terni. La giovane viveva a borgo Rivo con la famiglia. I funerali si terranno venerdì mattina alle ore 10.30 presso la chiesa di ‘Santa Maria del Rivo’, a Terni. A dare il triste annuncio, la mamma, il papà, il fratello e tutti i familiari, colpiti da un lutto così profondo e inaccettabile. Al termine delle esequie, la salma della ragazza verrà tumulata nel cimitero di Terni. Eventuali donazioni raccolte durante i funerali, verranno utilizzate per ricordo benefiche in ricordo di Giulia.

