Coronavirus, stop a Eurochocolate: «Con queste condizioni non potrà svolgersi»

Rischia di saltare l’edizione 2020 di Eurochocolate. «I documenti presentati sono carenti e non ci permettono di fare alcune valutazioni – dice Borislav Vujovic, diricente della protezione civile al termine della riunione di lunedì mattina – la sanità reclama il fatto che, in una manifestazione così imponente, non c’è la possibilità di tracciamento nel caso si verifichi un caso positivo. In queste condizioni non è possibile dare parere positivo».

Ma non solo. Stando sempre a quanto emerso nel corso della riunione del centro operativo di protezione civile, ci sarebbero carenze anche sulla gestione di varchi di accesso e uscita. Inoltre, preoccupa molto, moltissimo, la curva dei contagi. «Se, come appare probabile, da qui a un mese ci sarà una risalita della curva dei contagi – dice ancora Vujovic – credo sia inutile parlare di una manifestazione dinamica di queste dimensioni al centro di Perugia».

Al momento, nessun commento da Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate.