Eurochocolate 2020: «Sarà un’edizione sicura e bella»

di Simona Panzolini

Figurarsi se Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate, si lasciava stoppare dal Covid. Personaggio creativo, di quelli che vanno controcorrente, grande incassatore di dissensi assortiti dai quali sembra ricevere eltre energie, da spendere con passione in ciò che fa. Guarducci si è fatto un nome per tante (troppe?) iniziative a Perugia e fuori dai confini regionali, ma il suo cavallo di battaglia resta la kermesse dedicata alla cultura del cioccolato che si svolge ad ottobre. Per questo gli abbiamo chiesto lo stato dell’arte della manifestazione.

Primo grande evento di Perugia e dell’Umbria dopo il lockdown, si farà la 27° edizione di Eurochocolate?

«Stiamo lavorando per questo insieme alle autorità competenti, per organizzare al meglio la manifestazione abbiamo fatto sopralluoghi tecnici, incontri in prefettura, questura e con il Cor regionale, sul fronte sicurezza conosciamo bene la normativa da rispettare».

Come potrebbe cambiare la gestione dell’evento per questa edizione 2020?

«La sicurezza in primo piano. Una sicurezza nel rispetto delle norme e scandita con tutte le tecniche possibili: mascherina di rigore, distanziamento, profilazione dei visitatori, team preposto al controllo del dimensionamento dell’evento e pronto ad intervenire laddove si formassero degli assembramenti. Stiamo rispettando le leggi e proviamo a non rimandare una manifestazione che non è di Guarducci ma è della città. Che può dare lavoro ai giovani, rilanciare il centro storico, portare incremento alle attività commerciali».

Avete già effettuato le selezioni per il personale?

«Sì, abbiamo fatto il piano del personale e selezionato i ragazzi che lavoreranno all’evento, procederemo ai contratti di assunzione appena avremo il ‘via libera’ definitivo».

Può anticiparci data dell’evento e caratteristiche base rispetto alle edizioni pre Covid?

«La settimana individuata è quella che va dal 16 al 25 ottobre, proprio per ragioni di sicurezza abbiamo rinunciato a quelle iniziative che sono a rischio assembramento. Escludo che ci saranno fine settimana caotici. Abbiamo lavorato a percorsi creativi interessanti che sono frutto di un progetto complessivo che è partito dal claim ‘Choco di parole’».

Come sarà l’Eurochocolate 2020?

«Un Eurochocolate più ordinato che non rinuncia ad essere originalmente curioso ed attrattivo».