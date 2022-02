Blitz Grifo a Cosenza con Matos e D’Urso

Diceva Nereo Rocco (parafrasi): «Datemi un portiere che pari, un mastino in difesa e qualcuno che la butti dentro, poi gli altri otto li metto io». Deve aver pensato al ‘paron’ Massimiliano Alvini nel decidere i cambi nel suo Perugia, in vista dell’infrasettimanale contro il Cosenza. Squadra rivoluzionata con otto cambi. Restano in tre. Per l’appunto: il portiere Chichizola, il difensore centrale Angella e l’attaccante De Luca.

La partita

Le scelte si rivelano azzeccate perché il Perugia vince e, almeno fino al 2-0, convince pure. Segna un altro dei nuovi acquisti: dopo Olivieri al Curi, è il turno di D’Urso, con pregevole colpo di tacco. Ottima prova di Beghetto, che con una trivela ispira il gol del vantaggio. Ora quello con la Cremonese assume il sapore di uno scontro fra pari anche perché il Perugia, insieme alla squadra di Pecchia, sembra la formazione più in forma del campionato.

Il commento di Alvini

Cosenza-Perugia 1-2

COSENZA:31 Matosevic, 55 Hristov, 5 Rigione (11′ st 20 Millico), 23 Camporese; 92 Situm, 36 Kongolo (1′ st 34 Florenzi), 4 Carraro, 77 Ndoj, 94 Liotti (23′ st 25 Gerbo), 95 Laura (11′ st 10 Caso), 32 Larrivey (18′ st 7 Pandolfi). A disp.: 24 Sarri, 6 Boultam, 14 Tiritiello, 15 Vaisanen, 16 Venturi, 27 Bittante, 42 Voca. All.: Roberto Occhiuzzi

PERUGIA: 22 Chichizola, 2 Rosi, 5 Angella, 9 De Luca (30′ st Olivieri), 10 Matos (18′ st 7 Carretta), 13 Beghetto, 16 Ghion (18′ st 6 Segre), 18 D’Urso (18′ st 25 Santoro), 23 Falzerano, 28 Kouan, 32 Zanandrea (35′ st 39 Sgarbi). A disp.: 31 Megyeri, 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 14 Murgia, 15 Dell’Orco 21 Curado, 44 Lisi. All.: Massimiliano Alvini

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (Michele Lombardi di Brescia e Stefano Liberti di Pisa) – IV Ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino VAR: Ivano Pezzuto di Lecce AVAR: Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo.

RETI: 33′ pt Matos, 11′ st D’Urso, 25′ st Camporese (C)

NOTE: ammonito Ghion, Olivieri, Carretta, Rosi, Gerbo