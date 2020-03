Covid-19, il Gubbio allunga stop fino al 22

Ulteriori due giorni di stop con la speranza che «lunedì 23 si possa tornare a lavorare al Barbetti». Mentre in A e B si continua a discutere, in Lega Pro – siamo nel calcio – la situazione è cristallizzata da giorni: stop generale fino al 20 marzo, allenamenti compresi. Il Gubbio andrà più in avanti – inevitabile che accada – e ha comunicato che la sospensione ci sarà fino al 22 compreso «per cercare di dare massima serenità e sicurezza ai nostri calciatori ed a tutto lo staff». Il riferimento è all’emergenza sanitaria legata al Covid-19: «Nel frattempo – viene sottolineato – lo staff tecnico ed atletico ha recapitato ai ragazzi un programma di lavoro da svolgere ovviamente tra le mura domestiche in ‘smart training’ o con le modalità che consente il Dpcm».

LO STOP DELLA LEGA PRO FINO AL 20

Torrente

«È un momento difficile – le parole del tecnico rossoblù – per tutti e anche io voglio sottolineare che è fondamentale restare in casa, non uscire, rispettare alla lettera le direttive che abbiamo ricevuto. Non c’è altro da fare. Voglio esprimere inoltre un sentimento di grande vicinanza e di sostegno a medici, infermieri, personale ospedaliero ed in generale a quelle persone che combattono in prima linea questo virus e che impegnano ogni momento della loro vita per farci tornare a vivere normalmente».