Covid-19, caso numero uno ad Assisi

Prima positività per il Covid-19 nel territorio comunale di Assisi. Lo comunica il sindaco Stefania Proietti dopo essere stata informata dall’ufficio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 1: «La persona era già in isolamento da alcuni giorni. Dovrà quindi, come prevede il protocollo sanitario, prolungarlo per altri quattordici giorni».

PRIMI CASI ANCHE A NORCIA E CASCIA

Sanificazione

Attivato il Centro operativo comunale. Da lunedì scattera l’attività di spazzamento e sanificazione delle strade con l’uso di prodotti disinfettanti, in un «servizio che sarà ripetuto e potenziato nei prossimi giorni. Il gruppo comunale dei volontari della Protezione civile continuerà nel servizio di prossimità e di assistenza alla popolazione e nel sostegno alle esigenze della cittadinanza con particolare riguardo agli anziani e alle fasce più deboli». Resta l’input principale: «Non uscire se non strettamente necessario e soltanto per i motivi previsti».

