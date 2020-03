Covid, sport all’aperto a Terni: limite a 200 metri da casa

Come noto nella giornata di venerdì è stata firmata un’ordinanza dal ministro della Salute Roberto Speranza per nuove limitazioni nell’ottica della lotta alla diffusione del Covid-19, con focus su sport, parchi (già chiusi in città dal 12 marzo), cani ed ingressi in attività commerciali e farmacie. Il Comune di Terni si adegua: c’è il documento del sindaco Leonardo Latini che sancisce, in particolar modo, «di astenersi dallo svolgimento di attività sportiva e motoria all’aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico nel territorio comunale se non nel raggio massimo di 200 metri della propria abitazione, domicilio o residenza, con obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza, domicilio o dimora». Di seguito il provvedimento completo.

