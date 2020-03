Terni e Narni chiudono parchi e cimiteri

Zero tolleranza – controlli più stringenti in corso – e ulteriori provvedimenti per contrastare la diffusione del Covid-19 a Terni. Giovedì mattina è stata stabilita la chiusura di tutti i parchi pubbici, del camposcuola ‘Casagrande’ e dei cimiteri comunali, nessuno escluso: «La misura – viene specificato – si è resa necessaria per dare piena ottemperanza al Dpcm e per ridurre le aree soggette a sorveglianza». La decisione è arrivata in seguito alla riunione del CoC.

EMERGENZA CORONAVIRUS IN UMBRIA

Narni

Così il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, nel primo pomeriggio di giovedì: «Sto per emanare ordinanza per la sospensione delle visite a tutti i cimiteri e l’interdizione dei parchi pubblici. Sono sicuro che capirete che in questa fase serve anche questo per tutelare ognuno di voi nella speranza di porre le condizioni per superare tutto ciò il prima possibile».