Covid, 19 nuovi casi ma ‘solo’ 421 tamponi

Diciannove nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.18 di lunedì 5 ottobre. Una diminuzione, rispetto al trend degli ultimi giorni, legata al calo ‘fisiologico’ domenicale dei tamponi: nello stesso arco temporale ne sono stati effettuati 421 (totale 213.866). I guariti delle ultime 24 ore sono 8 (totale 1.898) mentre i decessi – l’ultimo è avvenuto a Terni – sono fermi ad 86. In base a tali numeri, gli attuali positivi salgono a 711 (+11). Dall’inizio dell’emergenza, in Umbria, sono state registrate 2.695 positività (+19), numero che comprende guarigioni e decessi.

I nuovi casi e le guarigioni

I 19 nuovi casi di coronavirus delle ultime 24 ore riguardano i territori di Castiglione del Lago (1), Città di Castello (2), Corciano (1), Deruta (1, torna Covid+), Gualdo Tadino (4), Gubbio (1), Marsciano (2), Narni (1), Perugia (4), Umbertide (1). Le 8 guarigioni invece riguardano Bevagna (1), Città di Castello (1), Collazzone (1), Foligno (2), fuori regione (1), Perugia (2).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 10.18 del 5 ottobre, in Umbria, sono ricoverate 47 (+1) persone positive al virus. Di questi: 22 (invariato) all’ospedale di Perugia (3, invariato, in terapia intensiva); 20 (+1) all’ospedale di Terni (2, +1, in terapia intensiva); 5 (invariato) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva). Risultano in isolamento 2.443 persone (+129) mentre sono sin qui usciti dalla misura in 45.757 (+347).

Gli attuali positivi

Questo il quadro degli attuali positivi in Umbria diffuso dalla Regione lunedì mattina: Perugia 215, Terni 106, fuori regione 56, Bastia Umbra 36, Foligno 31, Spoleto 27, Corciano 26, Assisi 20, Città di Castello 19, Panicale 15, Gualdo Tadino 12, Orvieto e Narni 10, Magione 9, Sellano e Fossato di Vico 8, Todi, San Giustino, Gubbio e Bettona 6, Norcia e Gualdo Cattaneo 5, Sigillo, Umbertide, Passignano sul Trasimeno, Marsciano, Città della Pieve e Citerna 4, Spello, Nocera Umbra, Massa Martana, Bevagna e Attigliano 3, Trevi, Stroncone, Polino, Sant’Anatolia di Narco, Piegaro, Collazzone, Castiglione del Lago, Arrone e Amelia 2, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montefranco, Montecchio, Guardea, Montecastrilli, Giano dell’Umbria, Castel Ritaldi, Deruta, Cannara e Alviano 1.