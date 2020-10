Covid, Gualdo Tadino: scatta l’obbligo di mascherine all’aperto

«Su tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino è fatto obbligo a tutti i cittadini, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando una mascherina. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro». Novità in merito alle misure anti contagio per il Covid-19 con l’ordinanza firmata dal sindaco Massimiliano Presciutti.

L’attività sportiva

Nel provvedimento viene specificato che «durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria – nei limiti del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale prevista dalla vigente normativa in materia e svolta non in gruppo – non si applica quanto previsto dalla presente ordinanza relativamente all’utilizzo obbligatorio di mascherine o altro per la copertura di naso e bocca». La decisione arriva in seguito all’aumento dei contagi sul territorio comunale: «Si ritiene di dover adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del Covid-19».