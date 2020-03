Covid, pensioni: via alle erogazioni

Via libera giovedì mattina all’erogazione delle pensioni per la mensilità di aprile negli uffici di Poste Italiane. Nei giorni scorsi è stato pubblicato il calendario per l’organizzazione durante l’emergenza sanitaria per il Covid-19: l’accredito in anticipo riguarda coloro che sono titolari di un conto BancoPosta, di un libretto di risparmio o di una postepay evolution. «Se, invece, non si può evitare – era stato puntualizzato – di ritirarla in contanti in ufficio postale, sarà ne-cessario presentarsi agli sportelli secondo la seguente ripartizione per cognome». Di seguito lo schema.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Pensioni a Perugia: ecco il calendario