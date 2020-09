Covid, 33 nuovi casi: 14 a Perugia, prima città umbra per contagi

I nuovi positivi in Umbria, nelle ultime 24 ore – l’aggiornamento è alle ore 10.37 di sabato 12 settembre – sono 33. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono 9. In ragione di tali numeri, gli attuali positivi al Covid-19 in Umbria salgono a 424 (+24). Dall’inizio dell’emergenza i casi registrati sono 2.042 (+33), numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi fermi ad 81. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.410 tamponi, per un totale di 174.791 test.

I nuovi casi e le guarigioni

I 33 nuovi positivi sono attribuiti, dalla Regione Umbria, ai territori di Bevagna (2), Cascia (1), Foligno (1), residenti fuori regione (3), Magione (1), Norcia (2), Orvieto (5), Perugia (14), Terni (3), Umbertide (1). I guariti sono invece di Bastia Umbra (2), Corciano (2), Narni (1), Panicale (1), Terni (3).

Ricoveri

Il numero complessivo dei ricoveri diminuisce di 1 unità e scende a 22. Di questi 13 (=) all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni (2 in terapia intensiva, invariato) e 9 (-1) in quello di Perugia (2 in intensiva, invariato).

Gli attuali positivi

I caso di coronavirus in corso in Umbria, alla mattinata di sabato 12 settembre, sono così distribuiti: Perugia 75, Terni 72, fuori regione 50, Foligno 19, Gubbio 14, Norcia 12, Orvieto, Umbertide, Narni e Cannara 11, Deruta 10, Stroncone 9, Todi, Collazzone e Bevagna 7, Città di Castello 6, Sellano, Passignano sul Trasimeno, Panicale, Bastia Umbra e Acquasparta 5, Spoleto, Spello, San Giustino, Giano dell’Umbria e Citerna 4, Piegaro, Nocera Umbra, Montecastrilli, Gualdo Cattaneo, Corciano, Cascia e Assisi 3, Torgiano, San Gemini, Montefalco, Magione, Fratta Todina, Città della Pieve, Bettona e Avigliano Umbro 2, Trevi, San Venanzo, Penna in Teverina, Ferentillo, Fabro, Castiglione del Lago, Castel Viscardo, Castel Ritaldi, Amelia e Alviano 1.

Isolamenti

In isolamento ci sono 1.943 persone (-22) mentre sono usciti dalla misura 37.971 cittadini.