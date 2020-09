Covid, 5 nuovi casi e 21 guarigioni. Stavolta i ricoveri calano

Cinque nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 9.37 di lunedì 21 settembre. Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono invece 21 (totale 1.664). Dall’inizio dell’emergenza sono risultate positive 2.221 persone (+5), numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi diventati 84 (+1) dopo quello avvenuto domenica all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni e relativo ad un cittadino di Sellano (Perugia). In base a tali numeri, scendono gli attuali positivi al Covid in Umbria: ora sono 473 (-17). Sul piano dei tamponi, domenica – giorno in cui fisiologicamente diminuiscono – ne sono stati effettuati 593 (totale 188.200).

I nuovi casi e le guarigioni

I 5 nuovi casi riguardano i territori comunali di Perugia (3), Terni (1) e Amelia (1). Le guarigioni invece sono avvenute ad Acquasparta (3), Castel Viscardo (1, torna Covid-free), Deruta (2), Fratta Todina (1, ora Covid-free), fuori regione (1), Narni (1), Orvieto (1), Perugia (2), Stroncone (2), Terni (7).

I ricoveri e gli isolamenti

Le persone positive attualmente ricoverate negli ospedali umbri sono 29 (-4). Di queste, 16 (-4) a Terni, 2 (=) in terapia intensiva. Le restanti 13 (=) sono invece all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, 2 (=) delle quali in intensiva. In isolamenti ci sono, attualmente, 1.977 cittadini (+22) e sono sin qui usciti dalla misura in 40.471 (+228).

Gli attuali positivi

Di seguito gli attuali positivi al coronavirus in Umbria secondo quanto indicato dalla Regione: Perugia 93, Terni 91, fuori regione 53, Foligno 23, Narni 14, Spoleto, Città di Castello e Bastia Umbra 13, Orvieto e Norcia 10, Sellano, Cannara e Amelia 8, Todi, San Giustino, Gubbio e Collazzone 7, Umbertide, Stroncone e Bevagna 6, Deruta 5, Spello, Gualdo Cattaneo, Città della Pieve e Citerna 4, Passignano sul Trasimeno, Montecastrilli, Corciano, Cascia, Attigliano e Assisi 3, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, San Gemini, Panicale, Nocera Umbra, Montefalco, Massa Martana, Avigliano Umbro e Acquasparta 2, Trevi, Torgiano, Pietralunga, Piegaro, Penna in Teverina, Montecchio, Magione, Guardea, Giano dell’Umbria, Ferentillo, Fabro, Castel Ritaldi e Alviano 1.