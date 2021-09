Covid, 55 guariti e 12 casi. Ricoveri stabili

Sono 12 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.09 di lunedì 20 settembre. Il dato è relativo a 1.716 tamponi presi in esame – 509 tamponi molecolari (totale 1.112.112) e 1.207 antigenici (totale 759.947) -, per una percentuale di positivi pari allo 0,69% (domenica 19 settembre era stata dello 0,90%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 55 (totale 60.737). Si registra purtroppo un altro decesso di persona positiva al virus (fuori regione), per un totale che sale a 1.442. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 1.138 (-44). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 63.317 positività (+12).

I ricoveri

Alla mattinata di lunedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 51 (-1) di cui 5 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Terni 27 ricoveri (-2) di cui 3 (invariato) in intensiva; Perugia 24 ricoveri (+1) di cui 2 (-1) in intensiva. In isolamento contumaciale ci sono 1.087 persone (-43).

I nuovi casi

I 12 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (3), Città di Castello (2), fuori regione (1) e Terni (6).

Le guarigioni

Le 55 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Acquasparta (1), Assisi (6), Bastia Umbra (2), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (2), Città di Castello (1), Foligno (1), fuori regione (2), Magione (3), Montecchio (1), Narni (1), Orvieto (3), Perugia (26), Piegaro (1), San Giustino (1), Terni (1), Tuoro sul Trasimeno (1, torna ‘Covid free’) e Umbertide (1).

I casi attuali

I 1.138 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.09 di lunedì 20 settembre, sono così attribuiti dalla Regione: Terni 159, Perugia 151, Foligno 120, fuori regione 86, Spoleto 76, Orvieto 36, Narni e Città di Castello 32, Assisi 30, Umbertide e Bastia Umbra 27, Corciano 21, Gubbio e Amelia 19, Trevi, Montegabbione, Giano dell’Umbria e Acquasparta 17, Gualdo Tadino 14, Montecastrilli e Ferentillo 11, Spello, Marsciano, Magione e Gualdo Cattaneo 9, San Giustino e Città della Pieve 8, Todi, Pietralunga, Montefalco e Fabro 7, Stroncone, Bevagna e Bettona 6, Sellano, Panicale, Norcia, Montefranco, Citerna, Castiglione del Lago e Castel Ritaldi 5, Piegaro, Nocera Umbra, Guardea e Fossato di Vico 4, Valfabbrica, Torgiano, Porano, Castel Giorgi, Attigliano e Allerona 3, Valtopina, San Gemini, Passignano sul Trasimeno, Montecchio, Massa Martana, Giove, Collazzone, Cascia e Campello sul Clitunno 2, Scheggino, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Penna in Teverina, Monteleone d’Orvieto, Ficulle, Deruta, Cerreto di Spoleto, Castel Viscardo, Calvi dell’Umbria, Baschi, Avigliano Umbro e Arrone 1. I comuni ‘free’ sono 19 (+1).

Vaccinazioni

Alle ore 8.00 di lunedì 20 settembre risultano somministrate 1.242.201 dosi di vaccino in Umbria (+1.008, erano 1.241.193 alle ore 8.00 di domenica 19 settembre), pari all’89,75% delle dosi disponibili (1.384.124). Ciclo vaccinale completo per 599.835 persone (+499) pari al 77,62% sul totale degli aventi diritto. Prima dose per 662.890 soggetti (+509) pari all’85,72% della popolazione vaccinabile.