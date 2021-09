Covid scuole Umbria: 25 gli studenti positivi, 0 casi tra il personale

Sono 25 gli alunni positivi al Covid in Umbria a sabato 18 settembre. A fornire i dati ad una settimana dall’avvio dell’anno scolastico è la Regione Umbria: 5 riguardano le scuole per l’infanzia, 7 la primaria, 5 le medie ed i restanti 8 le superiori. Tra il personale non c’è alcun caso.

Zero cluster. Le aree

Non c’è alcun cluster – ovvero due o più casi nello stesso gruppo classe – segnalato al momento: le classi in isolamento sono 25, mentre i contratti stretti in isolamento risultano 654. Per quel che concerne le aree, è il distretto di Perugia quello con più casi (8); seguono Assisi (7) e tutti gli altri con 1 o 2 casi. Sono quattro quelli senza alcun positivo: Foligno, Spoleto, Valnerina e Narni-Amelia.