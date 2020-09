Covid, 9 nuovi casi ma ‘pochi’ tamponi. E 2 ricoveri in più

Nove nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento della Regione è alle ore 10.34 di giovedì 3 settembre. Nello stesso periodo sono stati effettuati 1.108 – calo drastico rispetto agli ultimi due giorni – per un totale di 160.064. Il numero degli attuali positivi – in ragione delle 5 guarigioni riscontrate (totale 1.452) – sale così a 307 (+4). Dall’inizio dell’emergenza Covid-19, in Umbria, sono risultate positive 1.839 persone (numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ulltimi fermi ad 80).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Nuovi casi e guarigioni

I 9 casi di coronavirus riscontrati nelle ultime 24 ore riguardano i territori comunali di Montecastrilli (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (5), Spello (1, era ‘Covid free’), Terni (2). Il calo di una unità dei pazienti fuori regione – attribuito ora ad uno dei comuni umbri – conferma la statistica regionale del giorno. Le guarigioni sono relative ai seguenti territori: fuori regione (2), Perugia (2), Spoleto (1).

Il quadro degli attuali positivi

Alla mattina di giovedì, questo il quadro degli attuali positivi in Umbria, suddivisi per comuni di residenza: Terni 55, Perugia 46, fuori regione 32, Gubbio 19, Bastia Umbra 14, Narni 13, Foligno 11, Stroncone e Corciano 9, Umbertide, Todi e Deruta 8, Panicale 7, Assisi 6, Castiglione del Lago e Acquasparta 5, Passignano sul Trasimeno, Orvieto, Norcia, Giano dell’Umbria e Bettona 4, Magione e Collazzone 3, San Gemini, Torgiano, Montefalco, Montecastrilli, Città di Castello, Città della Pieve e Avigliano Umbro 2, Trevi, Spoleto, Spello, San Venanzo, Nocera Umbra, Gualdo Cattaneo, Fratta Todina, Ferentillo, Castel Viscardo, Cannara, Bevagna e Amelia 1.

TERNI, COPPIA NON VUOL METTERE LA MASCHERINA E INSULTA LA POLIZIA

Ricoveri e isolamenti

Le persone ricoverate ‘con Covid’ in Umbria passano da 10 a 12 (+2). Di questi, 8 (+1) sono all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni: nessuno è in terapia intensiva. Gli altri – 4 (+1) – sono all’ospedale di Perugia, 2 dei quali in intensiva. Le persone in isolamento alle ore 10.34 di giovedì sono 1.862 (+18), mentre sono uscite dalla misura – sin qui – 35.609 persone (+349).

LA POLEMICA AL VOLTA DI PERUGIA: «NO A REGIME REPRESSIVO»

PERUGIA, GAZEBO PER GLI ALUNNI NELLE SCUOLE