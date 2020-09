Covid, Orvieto: 40enne positivo

Nuovo caso di positività al coronavirus nella città di Orvieto. Si tratta di un uomo di 40 anni, già in isolamento fiduciario in quanto contatto di caso Covid+, sottoposto a tampone rinofaringeo dai sanitari del distretto locale della Usl Umbria 2. L’indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica si è conclusa con l’estensione dei controlli anche ai familiari: i controlli hanno dato esito negativo. Il 40 enne, totalmente asintomatico, è seguito dalle Usca di Orvieto della Usl Umbria 2 e dal medico curante. Giovedì mattina il sindaco Roberta Tardani ha emesso un’ordinanza di isolamento contumaciale per l’uomo mentre la famiglia si trova attualmente in isolamento fiduciario.

