Carabinieri Norcia, due positivi al Covid

Due carabinieri del Comando Compagnia di Norcia positivi al Covid-19, totalmente asintomatici. La notizia è emersa nella prima serata di giovedì. La Usl Umbria 2 sta monitorando da vicino l’evolversi della situazione, definita del tutto tranquilla. I due militari – informa l’azienda sanitaria – sono seguiti dai servizi di sorveglianza sanitaria aziendale. La Usl 2 è intervenuta «tempestivamente con i dirigenti ed il personale del dipartimento di prevenzione e del servizio di igiene e sanità pubblica mantenendo i contatti con il medico militare. La situazione – prosegue la nota – al momento non desta preoccupazione. Attivate le misure per il monitoraggio delle condizioni di salute dei soggetti risultati positivi al Covid-19 e per contenere la diffusione del contagio».

