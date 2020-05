Covid, a Terni FdI lancia un help desk

In merito all’emergenza Covid-19 il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Terni, in sostegno al lavoro di informazione dell’amministrazione attraverso i servizi dedicati, mette a disposizione dei cittadini che ne avranno bisogno una sorta di help desk telefonico con un numero dedicato da contattare esclusivamente con messaggio via Whatsapp per fornire supporto informativo di orientamento per la ‘fase due’ e risposte a problematiche varie ed eventuali. Scrivendo un messaggio su Whatsapp al numero 391.4383046 – numero non è attivo per le chiamate in entrata – sarà possibile porre domande di ordine pratico-informativo su aspetti non chiari dell’attuazione dei punti del Dpcm del 26 aprile e su problematiche di ordine pratico inerenti l’amministrazione comunale di Terni. Saranno i consiglieri di FdI autonomamente, con il supporto degli assessori per le risposte alle domande, a gestire l’help desk telefonico per fornire un servizio aggiuntivo ai cittadini in difficoltà.

