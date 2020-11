Covid, Acquasparta: riapertura scuole il 23 novembre

In un primo momento la chiusura delle scuole di Acquasparta era prevista dal 10 al 19 novembre per via dell’attuale situazione epidemiologica da Covid-19. Invece, come ha reso noto il Comune nel primo pomeriggio di martedì, il periodo si allunga: «Informiamo i genitori dei ragazzi frequentanti le scuole di ogni ordine grado presenti sul territorio (infanzia, primaria, secondaria di primo grado) che per garantire una più profonda sanificazione degli edifici interessati dalle lezioni, l’amministrazione e la preside dell’istituto comprensivo, hanno concordato la riapertura a lunedì 23 novembre».

