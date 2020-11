Acquasparta chiude tutte le scuole dal 10 al 19 novembre

Un’ascesa di contagi importante, rispetto alla popolazione e al trend fino a poco meno di due settimane fa. Da qui la decisione di chiudere tutte le scuole del territorio dal 10 al 19 novembre, assunta dall’amministrazione comunale di Acquasparta (Terni), guidata dal sindaco Giovanni Montani, dopo aver ricevuto anche il parere in merito della Usl Umbria 2. Una decisione sofferta «ma necessaria – osserva Montani -, perché va posto un argine ad una situazione che, giorno dopo giorno, si sta aggravando anche per la nostra comunità, come per tanti altri territori».

Così lo stesso sindaco, lunedì, via Facebook: «Dopo i numeri alti degli ultimi giorni, il mio dovere di primo cittadino mi impone di garantire a tutti salute e sicurezza ed è in questa ottica che vi sto comunicando le decisioni che intendo prendere per le prossime settimane che riguarderanno le scuole e la loro apertura. Io e la giunta comunale abbiamo deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado dal 10 novembre al prossimo 19 novembre per permettere una sanificazione approfondita dei locali e per tentare di impedire la diffusione del contagio. Solo remando nella stessa direzione, potremmo uscirne e tornare ad una vita il più normale possibile».