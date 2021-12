Covid, Amelia a 107 casi: «Pensavamo di aver passato il peggio con la zona rossa»

Il sindaco Laura Pernazza anticipa i dati ufficiali della Regione – attesi per la mattinata di lunedì – e fa il punto il merito all’emergenza Covid sul territorio comunale di Amelia. Così via Facebook nella serata di domenica: «In data odierna, il numero complessivo di positivi al Covid-19 nel nostro comune si attesta a quota 107 casi».

«Il dipartimento di prevenzione – prosegue il primo cittadino – ci ha comunicato che domani mattina (lunedì, ndR) ci dovrebbero essere circa un centinaio di tamponi a Narni Scalo mentre ad Amelia ci dovrebbero essere circa 250 tamponi. Nonostante siano stati dati orari scaglionati e raddoppiate le postazioni da 1 a 2, cercando di dividere gli scolastici dagli altri, si potrebbero creare dei disagi e lunghi tempi di attesa. Sono numeri molto alti che stanno mettendo duramente alla prova il personale Usl ridotto a causa di positività e maternità. Inoltre i tempi per eseguire i tamponi, trattandosi principalmente di bambini, sono molto più lunghi. Vi chiediamo tanta pazienza».

«Oggi, nonostante fosse domenica , il dipartimento di prevenzione della Usl2, in collaborazione con la dirigente scolastica, ha lavorato costantemente per effettuare la tracciatura dei contagi e disporre le messe in quarantena delle varie classi. Chiediamo comprensione a tutti i cittadini: i numeri sono elevati e si potrebbero creare dei disagi. Devo dire che dopo essere stati in ‘zona rossa’ – osserva la Pernazza – pensavamo di aver passato il peggio, invece il contagio così diffuso nelle scuole e i protocolli nazionali che non ci stanno aiutando, stanno mettendo a dura prova tutto il sistema che peraltro risulta stressato dalla ripresa dei contagi anche in altre realtà territoriali. Devo dire che la collaborazione tra le varie istituzioni non è mai mancata, vorrei in tal senso fare un particolare ringraziamento personale alle due dirigenti scolastiche Tiziana Lorenzoni e Maura Lombardi con le quali in questi giorni ho avuto continue interlocuzioni. Sono persone molto scrupolose e soprattutto innamorate del loro lavoro. Siamo molto fortunati ad averle soprattutto in questo momento. Per questo trovo che alcuni commenti che ho letto su Facebook – conclude – siano quanto mai inopportuni e privi di fondamento».