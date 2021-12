Amelia, impennata di casi Covid: cinque classi in isolamento

L’incremento – 10 casi in più in un giorno stando alla dashboard regionale di venerdì 3 dicembre – non è passato inosservato. E sotto la lente ci sono finite anche le scuole, dove si registra – fra le altre – la positività di una insegnante delle elementari. A fare il punto, sabato mattina, sulla situazione pandemica ad Amelia è il sindaco Laura Pernazza: «Il numero complessivo dei positivi al Covid ad oggi, nel nostro comune, si attesta a quota 31 casi. Registriamo nelle ultime ore un’impennata: sono stati riscontrati alcuni casi di positività che hanno interessato le scuole (cinque classi sono in isolamento) e le attività sportive. Le classi interessate, oggi (sabato, ndR) saranno tutte controllate attraverso il tampone ed è possibile che possamo emergere altri casi perché i giovani ragazzi frequentano sport, catechismo, etc. e quindi le occasioni di contatto sono molteplici».

«Rispettare le regole»

«Raccomandiamo – aggiunge il sindaco di Amelia – il massimo rispetto delle regole a tutti i cittadini. Ricordiamo che, in applicazione del DL 172, da lunedì per utilizzare i mezzi di trasporto pubblico locale sarà necessario il green pass. Sono stati disposti controlli a campione da parte delle forze dell’ordine».

SPECIALE COVID – UMBRIAON