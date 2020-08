Covid, attuali positivi aumentano: sono 59

Quattro francescani ad Assisi ed una persona a Terni. Sono cinque i nuovi casi di covid-19 in Umbria accertati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento, fornito dalla Regione Umbria e dalla Protezione civile, è alle 12.05 di lunedì 10 agosto. I tamponi eseguiti in più sono 290.

Nuovo incremento

Come già noto l’80% riguardano Assisi: dagli otto iniziali si è passati nel giro di poche ore a diciotto, con screening completato. L’ultimo è nel territorio comunale di Terni. I casi totali dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 1.510; non cambia il numero di decessi (80), guarigioni (1.371) e ricoverati (8, nessuno in terapia intensiva). I soggetti in isolamento sono 713, in diminuzione rispetto ai 747 di domenica.

ASSISI, SONO 18 I FRANCESCANI POSITIVI

Dove sono

Assisi (18) e Terni (15) sono le due aree che ne contano di più dopo i recenti incrementi. Passignano sul Trasimeno ne ha 7, quindi Perugia (4), Trevi, Spoleto, Castel Ritaldi (2), Stroncone, Ficulle, Orvieto, Città di Castello ed Amelia (1); i rimanenti 4 fanno riferimento a persone provenienti da fuori regione.