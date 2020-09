Covid, Avigliano Umbro: buone notizie

Buone notizie da Avigliano Umbro. A comunicarle sabato mattina è il sindaco Luciano Conti: «Mi è stato comunicato dal servizio sanitario – la nota – che i secondi tamponi molecolari eseguiti, ai soggetti relativi al secondo caso di positività al virus, sono risultati tutti negativi, sia quelli residenti nel nostro comune che non. I soggetti attualmente positivi migliorano ogni giorno, quindi il mio ma, credo di tutta la comunità, augurio per far ritorno il prima possibile alla loro vita quotidiana in piena salute. Non abbassiamo – l’invito – la guardia, soprattutto in questo momento dove tutte le nostre attività stanno riprendendo le normali attività. Ai ragazzi la raccomandazioni di mantenere alto ogni livello di protezione, visto l’avvicinarsi dell’inizio del nuovo anno scolastico».

